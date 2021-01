"Bustine di zucchero con il volto di Mussolini nel bar": polemica alle porte del Lecchese

Caffè zuccherato con il gusto amaro della polemica. Il Partito Democratico di Besana Brianza ha denunciato pubblicamente sui social la presenza all'interno dell'esercizio di bustine di zucchero con raffigurato il volto di Mussolini e uno slog che riecheggia le parole del duce. Lo riportano i colleghi di MonzaToday.it.

"In un bar di Valle Guidino sono comparse queste bustine di zucchero per il caffè. Non ci sono parole! A noi fanno solo vomitare", denuncia prendendo posizione il Pd locale. "O il titolare chiede subito scusa e ritira queste spregevoli segni fascisti , o nessun democratico del nostro territorio non metterà mai più piede in quel pubblico esercizio" annunciano dalla sede di Besana Brianza.

FOTO - Le bustine di caffè trovate nel bar