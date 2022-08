Cade in montagna e picchia la testa: in azione l'elicottero

Incidente in montagna ed elicottero in azione nel primo pomeriggio di oggi, domenica, in Grignetta, non lontano dalla Baita Segantini.

Un uomo di 54 anni è infatti scivolato per diversi metri, picchiando con violenza la testa. La chiamata alla centrale operativa di Areu è scattata intorno alle 13.50: sono stati inviati sul posto una squadra del Soccorso alpino di stanza al Bione e l'equipaggio dell'elicottero decollato da Bergamo.

L'uomo è stato immobilizzato e poi trasportato per via aerea all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è giunto in codice giallo: nella caduta ha riportato un trauma cranico.

Poco più tardi, intorno alle 15, l'elisoccorso decollato da Sondrio ha raggiunto i Piani di Bobbio per un 58enne vittima di un lieve malore e trasferito a Gravedona in codice giallo.