Ritardi e rallentamenti a Lecco nella mattinata di sabato 27 maggio. Intorno alle 9 l'autista di un camion ha sbagliato strada - forse "bucando" l'ingresso nella Strada Statale 36 che si trova in quella zona - e si è ritrovato bloccato in via Montebello, arteria che porta verso l'inizio della strada tagliafuoco del "vallo" presente alle pendici del monte San Martino. La cittadinanza si è impegnata per circa un'ora con lo scopo di ricondurre il mezzo pesante sulla retta via.