Controlli anti alcool sulle strade: saltate quattro patenti

Controlli anti alcool della Polizia sulle strade lecchesi. La Polizia Stradale di Lecco durante il fine settimana appena trascorso ha intensificato l’attività di vigilanza sul territorio con lo scopo di “contrastare le principali condotte che in violazione delle norme del codice della strada rappresentano le principali cause di incidenti stradali, in particolare l’assunzione di alcol durante la guida”, spiegano dalla Questura di corso Promessi Sposi.

Ritirate 4 patenti

I servizi di prevenzione e controllo si sono svolti il 13,14 e 15 gennaio, nelle fasce serali e notturne, sulla Strada Statale 36, “principale arteria di transito del nord Italia” e sulle principali arterie provinciali “con l’impiego di più pattuglie”. Nel corso dei servizi sono state identificate complessivamente 288 persone e 253 veicoli: 79 soggetti controllati sono stati sottoposti a screening attraverso l’utilizzo dei precursori dell'alcool e 4 conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di alterazione psicofisica di seguito all’assunzione di sostanze alcoliche.

A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata. Inoltre sono state elevate più di 70 contravvenzioni al codice della strada.