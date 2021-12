Green pass scaduto e zero igiene: sanzionati due locali sul confine lecchese

Proseguono i controlli sul territorio: la Guardia di Finanza ha scoperto cinque lavoratori in nero alle porte del Lecchese. I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco, nel corso dei servizi eseguiti presso le attività commerciali della Bassa comasca, hanno trovato due dipendenti irregolari, di cui uno di nazionalità albanese e l'altro venezuelana. L'uomo venezuelano, trovato sprovvisto di documenti di riconoscimento e permesso di soggiorno, è stato accompagnato alla Questura di Como per la redazione e la notifica dei provvedimenti amministrativi di competenza. Inoltre, è stata richiesta, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, la sospensione dell'attività in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

Nel contempo, i finanzieri della Compagnia di Erba, nella zona della Brianza, hanno scoperto altri tre lavoratori in nero di nazionalità italiana. Il primo prestava opera presso un bar pasticceria, mentre gli altri due in un ristorante/pizzeria. A seguito dei controlli, anche in questo caso, è stata richiesta, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco, nei confronti del ristorante/pizzeria, la sospensione dell'attività, in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

I controlli al confine

Nel corso dei controlli, sono stati inoltre verificati i Green pass, resi obbligatori, a partire dallo scorso 6 agosto, per poter usufruire di taluni servizi all'interno di attività commerciali, quali bar e ristoranti al chiuso. Nel comune di Inverigo, è stato trovato un lavoratore con il documento scaduto. Pertanto, è stato sanzionato il lavoratore e anche il datore di lavoro per omessa vigilanza sulla validità del certificato.

Nella zona del lago di Pusiano i finanzieri, congiuntamente all'Ats Insubria di Cantù, accedendo presso un ristorante, hanno trovato una situazione di carenza, o addirittura assenza, del rispetto delle norme igieniche sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, l'Ats Canturina ha disposto l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale.