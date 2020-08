Coronavirus, il punto: otto casi nel Lecchese, calo significativo dei ricoverati

La tendenza è ormai questa: il numero di positività al Sars-Cov2 è in lieve aumento. Nel Lecchese, oggi, venerdì 14 agosto 2020, si contano otto tamponi positivi, e lo stesso trend si verifica nelle altre province lombarde. Da inizio epidemia il totale delle persone positive nel Lecchese sale così a quota 2.904.

Il dato, però, non deve allarmare: al di là delle fluttuazioni di alcune unità, significativo è il calo di ricoverati nei reparti di non terapia intensiva, 17, che di fatto riequilibra l'incremento di 20 registrato negli ultimi tre giorni.

Su oltre settemila tamponi effettuati (non moltissimi), i nuovi positivi sono 97, per un rapporto dell'1,3% (in aumento).

A livello regionale, più di settanta nuovi positivi, due decessi e continuano ad aumentare i guariti e i dimessi (+95). Si segnalano, come ieri, ricoverati negli ospedali: ieri cinque casi, stesso numero odierno.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 7.464, totale complessivo: 1.401.844

i nuovi casi positivi: 97 (di cui 15 ‘debolmente positivi’ e 2 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.012 (+258), di cui 1.376 dimessi e 73.636 guariti

in terapia intensiva: 12 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 153 (-17)

i decessi, totale complessivo: 16.836 (+1)

I nuovi casi per provincia