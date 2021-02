Covid, il punto: 48 nuovi casi nel Lecchese, eseguiti molti più tamponi in Lombardia

Oggi in regione, a fronte di 35.149 test effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (rapporto al 7%). Oltre cento ricoveri in più fra terapie intensive e altri reparti.

Sono 48 i nuovi casi di positività al covid in provincia di Lecco nelle ultime ventiquattro ore. È esattamente lo stesso dato di ieri, lunedì, ma con il doppio dei tamponi eseguiti. Il livello di contagio nel territorio sembra in lieve fase di calo, non bisogna però allentare l'attenzione proprio ora. I totale da inizio pandemia nel Lecchese sale a 16.663.

Oggi in Lombardia, a fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (rapporto al 7%). I guariti/dimessi sono 1.091. Importante è però, di nuovo, l'impatto sulle strutture ospedaliere, con oltre cento ricoveri in più nel saldo fra terapie intensive e altri reparti.

Tutti i dati di oggi, martedì 23 febbraio

i tamponi effettuati: 35.149 (di cui 22.540 molecolari e 12.609 antigenici) totale complessivo: 6.418.047

i nuovi casi positivi: 2.480 (di cui 89 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 500.390 (+1.091), di cui 3.548 dimessi e 496.842 guariti

in terapia intensiva: 408 (+17)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.917 (+91)

i decessi, totale complessivo: 28.146 (+43)

I nuovi casi per provincia