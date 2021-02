Coronavirus, i dati di mercoledì 10 febbraio: 76 casi nel Lecchese, 1.849 in Lombardia

Nelle ultime ventiquattro ore sono 76 i nuovi casi di positività al Covid nella provincia di Lecco, con un alto numero di tamponi effettuato su scala regionale. Si registra dunque un andamento costante negli ultimi giorni. Da inizio pandemia i casi nel Lecchese salgono così a quota 15.809.

Oggi in Lombardia, a fronte di 36.317 tamponi effettuati, sono 1.849 i nuovi positivi (rapporto al 5%). I guariti/dimessi sono 2.238. Lieve incremento dei ricoveri ospedalieri.

I dati di oggi, mercoledì 10 febbraio, in Lombardia

i tamponi effettuati: 36.317 (di cui 25.238 molecolari e 11.079 antigenici) totale complessivo: 5.959.396

i nuovi casi positivi: 1.849 (di cui 82 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 479.645 (+2.238), di cui 3.118 dimessi e 476.527 guariti

in terapia intensiva: 371 (+8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.564 (+11)

i decessi, totale complessivo: 27.598 (+39)

I nuovi casi per provincia

Milano: 451 di cui 173 a Milano città;

Bergamo: 134;

Brescia: 308;

Como: 110;

Cremona: 65;

Lecco: 76;

Lodi: 56;

Mantova: 124;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 101;

Sondrio: 46;

Varese: 194.

Vaccino, dal 18 febbraio somministrazioni agli over 80

«Prende il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone "over 80". A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate. Sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In seguito all'adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l'appuntamento per la somministrazione».

Lo annunciano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, in una lettera aperta alle cittadine e cittadini lombardi che sarà veicolata su tutti i canali di informazione, video, radio, tv, social, Farmacie, catene della grande distribuzione, affinché il messaggio raggiunga tutta la popolazione "over 80".

Per maggiori informazioni - si legge nella lettera - sarà attivo (dalle 13 di sabato 13 febbraio) il numero verde gratuito 800.89.45.45. Vi invitiamo inoltre, a consultare la pagina dedicata del portale di Regione Lombardia www.vaccinazionicovid.regione. lombardia.it per rimanere sempre aggiornati sulle fasi della campagna".