Un tragico incidente domestico si porta via Danilo "Niddu" Valsecchi

Una tragica fatalità ha scosso il rione di Germanedo di Lecco. Oggi, venerdì 29, ha perso la vita Danilo Valsecchi, 58enne molto conosciuto poichè da sempre residente in quella zona della città. Stando a quanto appreso, l'uomo martedì sarebbe accidentalmente caduto da una delle finestre, che probabilmente in quel momento stava pulendo, della sua abitazione di via Gradisca; ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, è rapidamente peggiorato e non ha dato segni di vita fino alla giornata odierna, quando è stato dichiarato il suo decesso.

Dal corpo di "Niddu", com'era conosciuto e chiamato dagli amici, sono state espiantate le cornee.