Aggressione in stazione, due uomini colpiti da Daspo urbano

Due persone colpite da Daspo nei locali pubblici di Lecco dopo avere aggredito un giovane in stazione. Il provvedimento è stato emesso dal questore Alfredo D'Agostino nella giornata di martedì 18 gennaio. Nello specifico, il provvedimento riguarda il "Divieto di accesso ai locali pubblici o aperti al pubblico e locali di pubblico intrattenimento ovvero di divieto di stazionamento nelle loro immediate vicinanze" e ha durato un anno.

Emesso anche un ammonimento (ex art. 8 del D.L. 23.02.2009) nei confronti di un 43enne residente in Provincia di Lecco, in seguito a molestie e minacce reiterate nei confrointi dell'ex moglie.

Controllate 57 persone e 28 veicoli

Sempre martedì, a seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, personale della Polizia di Lecco ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Calolziocorte e nelle zone limitrofe.

Impiegati due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia al fine di prevenire e reprimere ogni forma di reato, in particolare il fenomeno dei furti in abitazione, quello dei comportamenti violenti di gruppi giovanili, nonché per l'effettuazione di verifiche sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli nelle principali vie e piazze del centro cittadino, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria e delle case popolari. Effettuati 3 mirati posti di controllo, identificate 57 persone, controllati 28 veicoli; è stata, inoltre, controllata un'attività commerciale con la relativa verifica del possesso del Green Pass nei confronti di 9 avventori, risultati tutti regolari. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.