Bloccati in montagna, due escursionisti recuperati con l'elicottero

Intervento dei soccorsi, a lieto fine, per prestare aiuto a due escursionisti rimasti bloccati in una zona impervia della Valsassina. L'allarme è scattato alle ore 15.30 di oggi, lunedì di Pasquetta. Le due persone si sono trovate in difficoltà ai Piani di Bobbio, nei pressi della bocchetta dei mughi.

Il comando dei vigili del fuoco ha subito inviato sul posto la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e l'elicottero Drago 150 per recuperare i due escursionisti. Una volta verificate le condizioni delle persone soccorse, i due sono stati recuperati e portati in una zona sicura. L'intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.