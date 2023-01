Eccesso di alcolici, tre interventi dei soccorsi in poche ore

Epifania alcolica. Tre persone sono state socccorse tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, venerdì 6 gennaio, per intossicazione etilica. Il primo allarme al 118 è scattato alle ore 17 in via alla Basilica a Vercurago: una donna è stata soccorsa in codice giallo e poi trasportata in verde (quindi in condizioni non gravi) all'ospedale di Lecco. Poco più tardi l'episodio più serio in via Mascari, nel cuore di Lecco: un uomo di 50 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche è stato soccorso con l'ambulanza e trasportato in codice giallo sempre all'ospedale Manzoni. Il terzo episodio poco prima di mezzanotte in corso Carlo Alberto a Lecco. Un 33enne in difficoltà è stato raggiunto in strada da un equipaggio di soccorso per le cure del caso. Per lui non è stato comunque necessario il trasporto in ospedale.