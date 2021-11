Elicottero in volo sulla Valsassina: escursionisti precipitano sull'Angelone e sulla Direttissima

Tarda mattinata d'intenso lavoro per i soccorritori lecchesi. Intorno alle ore 11 i volontari della Stazione Valsassina del Soccorso Alpino e Speleologico hanno raggiunto lo Zucco Angelone, nel territorio comunale di Barzio, per prestare soccorso a un escursionista precipitato: la persona, della quale non sono state diffuse le generalità, si è provocata un trauma alla spalla fortunatamente non grave.

In Grignetta

Ben più preoccupanti le condizioni del 35enne che, verso le 11.30, è precipitato lungo sul Caminetto Pagani, lungo la Direttissima che porta in vetta alla Grignetta. In questo caso l'escursionista ha subìto un trauma cranico e un arto superiore di seria entità, che hanno reso necessario il trasporto d'ermergenza presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco mediante l'utilizzo dell'elicottero di Villa Guarda (Como). Anche in questo caso sono dovuti scendere in campo i tecnici del Soccorso Alpino.