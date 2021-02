Grignetta: cade sulla Cresta Cermenati, in azione l'elisoccorso

Incidente montano nella mattinata di domenica 21 febbraio in Grignetta. Un escursionista di 51 anni è caduto in prossimità del Canalone Caimi lungo la Cresta Cermenati.

Poco prima delle 11 una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato alla partenza di un elicottero dall'ospedale Sant'Anna di Como, giunto in alta quota insieme ai tecnici del Soccorso alpino.

Le operazioni di recupero si sono concluse in tarda mattinata: l'uomo, che nella caduta si è procurato vari traumi (dalle prime informazioni raccolte sembrerebbero non gravi), è stato trasportato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per le cure del caso.