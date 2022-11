Uomo ustionato alla Rovinata: condizioni gravissime, codice rosso

Sono molto gravi le condizioni dell'uomo rinvenuto alla Rovinata. Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 novembre, intorno alle 13.30, una persona - della quale si conosce il genere ma non è stata ancora resa nota l'età - è stata rinvenuta ustionata e agonizzante a poca distanza dal Santuario che si trova sopra Germanedo, sul monte Magnodeno. Le indagini sono affidate alle forze dell'ordine, che dovranno chiarire i contorni di una vicenda per il momento poco chiara.

Ustionato alla Rovinata: ricovero in codice rosso

L'allarme arrivato alla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto scattare i volontari del Soccorso Bellanese, un'automedica e - poi rientrato - anche l'elisoccorso dalla base di Villa Guardia (Como), unitamente ai Vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno ritrovato l'uomo in condizioni critiche, con ustioni estese su tutto il corpo: il ricovero presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco è avvenuto in codice rosso, ovvero in piena emergenza. Proprio a causa delle sue condizioni l'uomo non è stato ancora identificato