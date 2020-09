«Rivuoi il telefono? Dammi cento euro»: 55enne di Valmadrera denunciato per estorsione

Nella serata di mercoledì 2 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e del Comando Stazione di Lecco, hanno arrestatoS.S., classe 1964 residente a Valmadrera, per estorsione.

Estorsione da cento euro

L’attività di polizia giudiziaria, avviata in seguito alla ricezione di una denuncia per il furto di cellulare patito da una ragazza e alla successiva richiesta di pagare cento euro per rientrarne in possesso, ha consentito di fermare l’interessato subito dopo la restituzione dello smartphone. Il 55enne, sottoposto a perquisizione, è stato quindi trovato in possesso della citata somma.

L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo in seguito al quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.