Dopo mesi nessun decesso per covid, Fontana: "La più bella notizia possibile"

Zero alla voce "decessi per covid". Non capitava da moltissimo tempo, in pratica dall'inizio della seconda ondata, ma il dato positivo si registra oggi, 2 luglio 2021. In Lombardia nessuna persona ha perso la vita per complicanze dovute a infezioni dal virus Sars-Cov2.

"Un'altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere: oggi in Lombardia non registriamo decessi e il numero dei ricoveri continua a diminuire" ha commentato il governatore Attilio Fontana.

"Colgo, ancora una volta - conclude Fontana - l'occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando, chi ancora non l'avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".

Alle ore 5 di venerdì 2 luglio in Lombardia sono state somministrate 9.110.683 dosi, il 90,87% di quelle consegnate. In provincia di Lecco il 76,59% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la somministrazione della prima dose: è il dato più alto di tutta la regione.