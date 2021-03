«Ordine e sicurezza pubblica»: il Questore di Trapani vieta i funerali di Gaspare, morto sul Grignone. Disposta l'autopsia

Niente funerali per Gaspare Allegra, avvocato 37enne: l'uomo, residente ad Albairate (Milano), è morto nel fine settimana dopo essere caduto in un dirupo all'altezza della Porta di Prada, località del Lecchese che si trova sul Grignone a 1626 mslm, durante un'escursione. Il Questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato la cerimonia funebre per il giovane legale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato notificato oggi, giovedì, ai familiari di Allegra ma anche al sindaco di Santa Ninfa (Trapani), piccolo paese dove sarà tumulato. L'avvocato era figlio di Rosario Allegra, scomparso di recente, e della sorella del boss latitante Matteo Messina Denaro. Intanto la Procura di Lecco ha disposto l'autopsia sul corpo dell'avvocato, che sarà eseguita nei prossimi giorni.

Una scivolata fatale

I soccorsi del 118, con il supporto dell'elicottero da Como e del personale del Soccorso Alpino, erano scattati per cercare due persone trovatesi in difficoltà sul Grignone. Uno dei due escursionisti è stato ritrovato illeso. Per il 37enne invece, che sarebbe scivolato in un canale impervio di fronte al fratello Francesco, non c'è stato purtroppo più nulla da fare.

La richiesta d’intervento per il Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) era arrivata poco dopo le 14.30. Impegnati una quindicina di tecnici della Stazione di Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana; attivati anche i tecnici di soccorso speleologico della IX Delegazione regionale, perché dalle prime informazioni c’era la possibilità che l’incidente fosse avvenuto in circostanze che richiedevano la loro presenza. Sul posto anche l’elisoccorso di Villa Guardia (Como) di Areu. Allegra è stato individuato e recuperato dall’elicottero, dopo la constatazione del decesso.