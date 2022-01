Raid in Via Montelungo: bucate le gomme delle auto parcheggiate

Raid vandalico in Via Montelungo: bucate le gomme delle auto parcheggiate a bordo strada. L'increscioso episodio è avvenuto domenica mattina, o al più nella notte precedente: ad accorgersi del fatto i residenti della zona tra i rioni lecchesi di Germanedo e Caleotto.

"Siamo andati in centro a fare due passi con mia moglie - racconta Sergio Comi, che abita in un condominio vicino - Quando siamo tornati, ho notato subito che qualcosa non andava nell'auto di mia cognata: una gomma era completamente a terra. Anche l'altra gomma sul lato del passaggio pedonale era sgonfia, così come quelle dell'auto davanti, tagliate da qualcuno".

"Mai accaduto in 50 anni"

I residenti sottolineano che si tratta di una zona storicamente tranquilla, ma da quando l'area limitrofa è stata recintata dal drappeggio per i lavori in corso, vedere cosa accade nella via è diventato difficile. "I vicini confermano che in 50 anni non era mai successo niente del genere - prosegue Comi - Ultimamente assitiamo a un progressivo degrado urbano: spesso troviamo sacchi dell'immondizia abbandonati per strada".

Un pizzico di preoccupazione inizia a serpeggiare: "Verrà fatta una segnalazione alle forze dell'ordine e magari anche una denuncia contro ignoti, speriamo che non si tratti di un 'messaggio' intimidatorio perché le auto erano parcheggiate da un paio di giorni, essendo il fine settimana. Sarebbe davvero triste".