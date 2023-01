Incendio al centro accoglienza immigrati, evacuate 54 persone

Incendio al cento accoglienza immigrati, evacuate 54 persone. Il rogo è divampato nella notte tra sabato e domenica nello stabile di via Sant'Antonino 7 a Malgrate, al piano interrato in cui si trova il vano contatori.

Subito è scattata la chiamata al comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha inviato sul posto un'autopompa e un'autobotte. Le squadre hanno raggiunto la zona coinvolta con uso di autoprotettori e termocamere per ripararsi dal denso fumo, e hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio. Successivamente sono stati piazzati ventilatori per aspirare all'esterno i fumi tossici.

Torre fari per illuminare gli appartamenti

Per fortuna le persone che occupavano la palazzina non sono state interessate dalle fiame e dai loro effetti, nessuno ha necessitato di cure mediche. Tuttavia i Vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare 54 persone, tra cui molti bambini, utilizzando pile e torre fari per aiutarli a prendere i beni di prima necessità nei rispettivi appartamenti.

Il Comune di Malgrate ha aperto la palestra per garantire un temporaneo alloggio caldo alle persone evacuate in attesa che possano rientrare negli alloggi assegnati. L'intervento di emergenza si è concluso intorno alle 3.