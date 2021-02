Incendio al centro disabili di Missaglia: intervengono i pompieri, nessun ferito

Tre squadre dei Vigili del Fuoco, inviate da Lecco e Merate, hanno lavorato per circa tre ore

Lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Verso le 9.00 di sabato 13 febbraio i pompieri sono intervenuti con tre automezzi (due auto pompa serbatoio e un'autoscala) da Lecco e dal Distaccamento Volontario di Merate per spegnere l'incendio di una villetta di Missaglia, sede di un centro per disabili.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono durate circa tre ore e il tempestivo intevento delle squadre ha permesso di evitare danni peggiori.