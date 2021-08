Incidente lungo la Statale 36, carreggiata provvisoriamente chiusa

Lo schianto è avvenuto alle 8.45 di oggi all'altezza di Costa Masnaga, in direzione Lecco. Coinvolte due auto, diverse persone ferite e soccorse in codice giallo

Strada Statale 36: è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lecco in località Costa Masnaga (km 36,300) a causa di un incidente. Lo schianto è avvenuto alle 8.45 di oggi, domenica 29 agosto, e ha coinvolto due veicoli lungo la carreggiata nord della SS36. Stando alle prime notizie raccolte, sarebbero rimaste ferite cinque persone. Dopo l'allarme al 118, i soccorsi sono scattati in codice giallo e proseguiti in verde.

A seguito della provvisoria chiusura della strada ad alta percorrenza per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza, il traffico è stato momentaneamente deviato sulla viabilità secondaria, con uscita obbligatoria allo svincolo di Costa Masnaga. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.