Si scontra contro il muro della galleria: paura per un giovane

Disavventura notturna per un neo maggiorenne. Poco dopo la mezzanotte di martedì 24 ottobre un ragazzo di 18 anni, in viaggio lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", ha perso il controllo del proprio automezzo ed è andato a sbattere contro il muro laterale della galleria Borbino, in direzione nord.

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto, in codice giallo, il personale sanitario della Croce Rossa di Lecco: arrivati ad Abbadia Lariana, i sanitari hanno valutato le condizioni mediche del ragazzo e compiuto l'intervento di primo soccorso. Il giovane non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.