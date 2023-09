Incidente a Varenna nella tarda mattinata di domenica 10 settembre. Intorno alle 11.10 un'automobile e una motocicletta si sono scontrate lungo via della Foppa, all'imbocco della galleria di Vezio al confine con Perledo. Secondo quanto riferito da fonti mediche, nel sinistro sono state particolarmente coinvolte due persone: si tratta di una donna di 54 anni e un uomo di 56 anni, raggiunti dai volontari del Soccorso Bellanese mobilitati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Al termine delle operazioni di primo soccorso è avvenuto il trasporto in ospedale per il ricovero, avvenuto presso il nosocomio Manzoni in codice giallo.