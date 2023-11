Traffico bloccato lungo la frequentata Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 17.30 di martedì 7 novembre delle autovetture si sono scontrate in Brianza, in direzione Lecco, poco dopo lo svincolo che permette d'immettersi in carreggiata a chi arriva da Suello. Al momento è stato richiesto l'intervento del personale di Anas e degli agenti in forza alla Polstrada, mentre non sono stati allertati i soccorritori in forza ad Areu.

L'incidente di Briosco

Più o meno alla stessa ora si è verificato uno scontro tra tre autovetture - questa volta in direzione sud - tra Briosco e Giussano, una manciata di metri prima dello svincolo che permette di raggiungere via per Novedrate. Una persona in particolare, un ragazzo di 28 anni, ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori pur non versando in gravi condizioni: sul posto il personale della Croce Verde di Bosisio Parini, con la Polstrada incaricata di eseguire i rilievi; medicato sul posto, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per accertamenti.

Traffico intenso anche in questo caso, con le macchine dei curiosi che rallentano una volta arrivate in prossimità del luogo in cui è avvenuto l'incidente; difficoltà notevoli anche sulle arterie limitrofe.