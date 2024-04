Doppio schianto tra auto e moto: soccorsi in azione a Pescate e Santa Maria Hoè

Incidente stradale con tre persone rimaste ferite a Santa Maria Hoè. I soccorsi di Areu sono dovuti intervenire in forze - e inizialmente in codice rosso - a seguito di uno schianto tra un'auto e una moto avvenuto lungo via Statale, in località Alduno, nella mattinata di sabato 13 aprile.

Intervento in forze dei soccorsi in via Statale

L'allarme è scattato alle 10.30 e sul posto si sono portate tre ambulanze oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo e l'auto con il medico. Allertati anche i carabinieri di Merate. Nello schianto sono rimaste coinvolte due donne di 33 e 76 anni, e un uomo di 40. Stando alle prime informazioni sembra che l'uomo fosse alla guida della moto e la 40enne viaggiasse con lui come passeggera.

Dopo lo paura iniziale le condizioni delle persone ferite sono apparse meno gravi, ma per due di loro è stato comunque necessario il trasporto in ospedale: una in codice giallo e l'altra in verde.

A Pescate soccorsa una 23enne

Poco prima i soccorsi del 118 erano dovuti entrare in azione anche a Pescate, a seguito di un altro incidente tra auto e moto, avvenuto lungo la Strada provinciale 72 in via Roma. Ad avere la peggio nello schianto una ragazza di 23 anni soccorsa dai volontari del soccorso di Calolziocorte e trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni. Alle 8 sempre di sabato un terzo sinistro tra auto e moto si era già verificato anche a Barzago (leggi qui l'accaduto).