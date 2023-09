Ragazzina investita lungo la Sp177: soccorsa d'urgenza

Paura questa mattina a Torre De' Busi per una ragazzina travolta da un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 7 di giovedì 28 settembre lungo la Sp177 che collega Torre de' Busi con Caprino Bergamasco. Ad investirla un'automobile condotta da un uomo residente nella Bergamasca che scendeva verso Calolziocorte.

L'impatto è stato forte. Sembra che la giovane - una sedicenne residente nella zona - sia stata sbalzata per alcuni metri cadendo poi rovinosamente a terra. L'investimento è avvenuto davanti al centro di raccolta dei rifiuti, nella frazione di San Gottardo e non lontano dalla svolta per Favirano.

Il conducente del veicolo si è fermato e immediatamente è stato dato l'allarme ai soccorsi, partiti in codice rosso. Sul posto l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e l'auto con il medico a bordo. Dopo avere ricevuto le prime cure sul posto, la 16enne è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Lecco.

Sarebbe sempre rimasta cosciente e le sue condizioni sarebbero apparse in miglioramento dopo lo spavento iniziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno e gli agenti della polizia locale di Torre de' Busi per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.