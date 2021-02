Serie di incidenti, restringimento di carreggiata: lunghe code sulla SS36

Uno scontro tra auto e un secondo con una moto coinvolta nel tratto fra Costa Masnaga e Cibrone ha prodotto incolonnamenti in direzione Milano, sia sul lago sia in Brianza

Serie di incidenti sulla Statale 36 nel corso di questa domenica di bel tempo e zona gialla, nella quale si è registrata una grande mole di spostamenti in particolare dalla Brianza verso il lago.

Intorno alle 15.30 scontro tra un veicolo e una motocicletta nel tratto di Statale fra Costa Masnaga e Cibrone; ad avere la peggio un 38enne, per cui si è reso necessario l'intervento delle ambulanze della Croce Verde di Bosisio e dell'Sos Lurago d'Erba, con elicottero inviato dal Sant'Anna di Como. Coinvolta anche un'altra persona, i soccorsi (inizialmente mobilitati in codice rosso) riferiscono di due feriti in codice giallo. Il centauro avrebbe riportato una serie di contusioni.

Un primo incidente sulla SS36, sempre in direzione Sud e in quel tratto, si è registrato qualche minuto prima, alle 15: coinvolte quattro persone (tre uomini di 21, 24, 55 anni e una 51enne), nessuna ha avuto necessità del trasporto in ospedale. Ambulanze in azione anche alle ore 16 nell'area di servizio di Mandello Ovest per l'infortunio occorso a un 67enne.

Gli incidenti, e il grande volume di veicoli, oltre al restringimento di carreggiata nel tratto fra Abbadia e Lecco, hanno causato lunghi incolonnamenti in direzione Milano: nel tardo pomeriggio code sono segnalate già all'altezza di Lierna, con tempi di percorrenza molto lunghi.