Dopo diversi giorni non ancora ripuliti i vetri di un incidente: "Sono pericolosi"

"Cocci" rotti lasciati a terra e non ripuliti dopo diversi giorni a due passi dal centro di Lecco e dal lungolago: riceviamo e pubblichiamo la segnalazione in merito di un nostro lettore.

"Due settimane fa c’è stato un incidente in via Parini, angolo via Nino Bixio - scrive Bruno da Lecco - In sequenza sono arrivati un po’ tutti: vigili, altre forze dell'ordine, ecc... Nessuno che segnala di portare via questo. Segnalo che oltre a vetri, ci sono pezzi di vario tipo. Possono essere pericolosi. L'altra mattina (domenica 17 dicembre) a pochi metri c’era un addetto che stava cambiando un sacchetto in un cestino. Nulla. Intanto le tasse aumentano e i rifiuti rimangono".