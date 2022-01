Sabato di incidenti sulle piste da sci: quattro feriti a Bobbio

Giornata di incidenti sulle piste di sci ai Piani di Bobbio: oggi, sabato 15 gennaio, si sono registrati ben quattro interventi di soccorso per cadute o infortuni. Il primo alle 14 per un 33enne, sul posto l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Il secondo in ordine cronologico alle 14.45 per una ragazza di 27 anni, anche in questo caso i soccorritori sono entrati in pista con un bob per trasportare a valle la paziente, dove è stata poi presa in carico dall'ambulanza della Croce rossa di Ballabio.

Alle 16 ambulanza del Lecco Soccorso per un 34enne, mentre nel tardo pomeriggio i soccorsi - in questo caso un equipaggio della Croce San Nicolò - sono intervenuti per una 20enne. Tutti i coinvolti sono stati trasportati all'ospedale Manzoni in codice verde, per fortuna con lievi traumi o ferite.