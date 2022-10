Incrodati sul Canale Porta, escursionisti recuperati con l'elicottero

Incrodate nel Canale Porta, due persone in difficoltà sono state recuperate grazie all'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco.

L'allarme per i due escursionisti, un uomo e una donna, è scattato lunedì a metà mattina. Sono entrate in azione le squadre Saf (Speleo alpino fluviale) e il mezzo aereo. Una volta individuati, gli escursionisti sono stati caricati a bordo dell'elicottero con il verricello e portati in zona sicura.

L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore. Per fortuna i due non avrebbero riportato conseguenze di carattere sanitario.