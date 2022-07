Incrodato in parete nella cava, necessario l'intervento dell'elicottero. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 luglio, poco prima delle 13, a Cesana Brianza. La chiamata al 112 è scattata per un 40enne che stava scendendo dal Cornizzolo quando, probabilmente per errore, si è ritrovato incrodato nella cava sottostante.

Sul posto è giunto l'elicottero decollato dalla vicina Bergamo, che ha raggiunto la posizione dell'escursionista e lo ha caricato per recuperarlo. Allertata anche una squadra del Soccorso alpino, Carabinieri e Vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, l'uomo non avrebbe avuto necessità di controlli di carattere medico.

In azione anche l'elicottero "Drago"

I Vigili del fuoco sono stati impegnati sui monti lecchesi nel pomeriggio di sabato per soccorrere un paio di persone. La prima sul Medale, bloccata ma in buone condizioni di salute. Una volta individuata, è stata raggiunta con l'ausilio dell'elicottero Drago e trasportata alla piazzola del Bione dove si trovava d'appoggio una squadra terrestre.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco hanno inviato una squadra dal distaccamento di Valmadrera, in collaborazione con il Cnsas per soccorrere una donna ferita alla caviglia in una zona impervia di Colle Brianza. Una volta imbarellata e messa in sicurezza, i pompieri hanno trasportato la 62enne in zona accessibile all'ambulanza dei Volontari di Calolzio per il trasporto in ospedale.