Infortuni sul lavoro: ferite alla mano per due giovani in Brianza

Doppio infortunio sul lavoro in provincia di Lecco nel pomeriggio di venerdì.

A distanza di pochi minuti si sono registrati due eventi: il primo a Garbagnate Monastero ha coinvolto un ragazzo di 27 anni in un sito produttivo di via Como: sul posto è intervenuta l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba. Il giovane ha riportato una ferita alla falange del dito ed è stato trasportato in codice giallo a Lecco.

Poco più tardi, sulla SS Briantea nel territorio comunale di Bulciago, infortunio per un 34enne: per lui ferita al dito della mano, trasferimento in codice verde all'ospedale di Erba a cura della Croce rossa di Merate. In entrambi gli episodi sono stati allertati i tecnici di Ats Brianza, come previsto dalla prassi.