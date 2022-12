Si ferisce alla coscia con un flessibile: 34enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 29 dicembre. Intorno alle 9 un uomo di 34 anni si è ferito mentre stava lavorando con un flessibile all'interno di un'azienda di via Misericordia, strada che segna il confine tra Missaglia e Monticello Brianza. L'operaio, stando a quanto riferito da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, si è provocato una seria ferita alla coscia ed è stato necessario l'intervento di varie squadre di soccorso sul posto.

La centrale operativa ha inviato in loco i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'autoinfermieristica, mentre sono stati allertati sia i carabinieri che Ats della Brianza come da prassi in questi casi. Il 34enne, medicato sul posto, è stato trasferito presso l'ospedale "Mandic" di Merate: giunto in Pronto soccorso, è stato ricoverato in codice giallo.