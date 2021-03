I Vigili del fuoco intervenuti nel parcheggio delle Piazze

Incidente nel parcheggio de "Le Piazze": operaio schiacciato tra il veicolo e il muro

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti in tarda mattinata per soccorrere l'uomo, trasportato in ospedale in codice rosso