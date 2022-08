Caduta in un'azienda di Olginate: 59enne finisce in ospedale

Infortunio nella tarda mattinata di venerdì 5 agosto in un impianto lavorativo di via dell'Industria a Olginate.

Un uomo di 59 anni è rimasto vittima di una caduta che ha reso necessario la chiamata al 112. Dalla centrale operativa di Areu è stata inviata sul posto - con uscita in codice rosso - l'ambulanza della Croce Bianca di Merate con l'ausilio di un'automedica.

Per fortuna le condizioni del 59enne sono risultate meno gravi del previsto. Gli operatori sanitari lo hanno accompagnato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo: nella caduta l'uomo ha riportato un trauma cranico. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate per chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio.