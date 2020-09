Esagera con l'alcool e si sente male: minorenne soccorsa in Brianza nel cuore della notte

Intervento in codice rosso nel cuore della notte di Dolzago. Intorno alle 2.30 i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini sono entrati in azione in Viale Montecuccoli, nella zona del Parco degli Alpini per prestare soccorso a una ragazza di soli diciassette anni, sentitasi male a causa dell'abuso di sostanze alcoliche; la giovane è stata stabilizzata sul posto e trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è giunta circa un'ora dopo.

Unitamente all'ambulanza è intervenuta anche un'autoinfermieristica per l'intervento di primo soccorso.