Insulti sessisti alla capotreno, minacce al personale e lancio di lattine: 8 giovani denunciati dalla Polfer

Più episodi in stazione e sui convogli in transito a Lecco. I responsabili dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio, ingiurie e oltraggio a Pubblico ufficiale

Otto giovani, alcuni dei quali minorenni, sono stati denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Lecco per una serie di gravi episodi compiuti nei giorni scorsi sui treni in transito nel Lecchese e in stazione. Si tratta in particolare di minacce e ingiurie al personale ferroviario, compresi insulti a sfondo sessista nei confronti di una capotreno.

In azione anche alcuni minorenni

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto cinque giovani, di età compresa tra i 16 e 21 anni sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sull’identità personale. I cinque, a bordo di un treno partito da Lecco e diretto a Milano, durante la fermata in una stazione intermedia, alla richiesta del capotreno, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e di regolarizzare la loro posizione sul convoglio, essendo sprovvisti di biglietto.

Le lattine di birra sono "esplose" all'impatto contro il marciapiede

I diretti interessati, inoltre, non soddisfatti, hanno perfino lanciato con violenza alcune lattine piene di birra sul marciapiede, che sono così esplose in direzione di altri dipendenti delle ferrovie. La "baby gang" si è si è poi dileguata e il treno è ripartito con 20 minuti di ritardo, tra spavento e disagi.

Anche il giorno successivo, due di loro, dopo essere stati sorpresi a viaggiare senza biglietto, hanno oltraggiato e minacciato il capotreno del convoglio su cui erano a bordo. Grazie alla visione delle riprese della videosorveglianza presente a bordo treno e nelle varie stazioni, gli agenti della Polfer sono risaliti ai responsabili, che sono stati così segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Una capotreno è stata travolta e insultata

Sempre la Polizia Ferroviaria di Lecco, a seguito di accurate indagini, ha denunciato anche altri tre giovani, stranieri, di età compresa tra i 17 e 31 anni, per interruzione di pubblico servizio, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. I giovani, sprovvisti di biglietto e con l’intenzione di viaggiare gratis, nella stazione di Lecco, con un treno pronto a partire, hanno forzato l’apertura della porte travolgendo la capotreno la quale, è stata inoltre derisa e ingiuriata anche con insulti a sfondo sessista. Sempre con l’ausilio delle telecamere, i poliziotti sono risaliti a tre di loro che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per aver imbrattato, con sostanze alcoliche, svariati arredi del treno.