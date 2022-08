Il calcio lecchese piange l'ex arbitro Romeo Valsecchi

Lutto nel mondo dello sport e in particolare del calcio: nella giornata di sabato si è spento, all'età di 76 anni, Romeo Valsecchi, storico "fischietto" lecchese.

Valsecchi è stato per un lunghissimo periodo un pilastro della sezione Aia di Lecco, della quale ha ricoperto per anni la carica di vicepresidente e per un biennio, fra il 2014 e il 2016, anche quella di presidente, oltre che designatore nella Can (Commissione Arbitri Nazionale). È stato, soprattutto, un punto di riferimento per tantissimi giovani che si sono avvicinati al ruolo di arbitro.

L'Aia Lecco: "Lascia un segno indelebile"

Questo l'annuncio pubblicato sui social dalla sezione Aia di Lecco. "Con il cuore gonfio di dolore il presidente di Sezione, i componenti del C.D.S. e gli arbitri lecchesi tutti esprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa di Romeo Valsecchi, pietra miliare della Sezione che tutti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare. Romeo ha lasciato un segno indelebile nella nostra sezione e nella nostra quotidianità, è sempre stato presente e ha saputo trasmettere la passione che aveva. È stato un padre e un nonno per molti, fonte di ispirazione e preso da tutti come esempio. Ha contribuito da sempre per il bene della sezione in modo silenzioso e senza pretendere nulla in cambio. Un pensiero particolarmente affettuoso va alla moglie Gabriella e alla famiglia".

"Una guida per tutti e per i giovani"

Un sentito ricordo è stato espresso anche da Alberto Zaroli, componente del Comitato Nazionale dell'Aia. "Il Rom è andato avanti - ha scritto - Romeo Valsecchi è stato presidente, vicepresidente, componente Cra, designatore e guida di tutti quei giovani che sono entrati in Sezione a Lecco e che da lui hanno ricevuto partite, consigli, carezze (e non solo). Alcuni di questi giovani ora sono alla Can, tanti altri hanno continuato a considerarlo 'uno di famiglia'. Romeo è stato una sicurezza nei momenti più difficili per la Sezione, quando la sua saggezza e il suo equilibrio hanno retto il timone nonostante la Breva e il Tivano soffiassero forte. Uno spirito libero, come gli orizzonti che si possono ammirare dalle Grigne. Sali in alto Rom, dove l'aria è più pulita e il tuo lago è sempre più blu".

Il funerale di Romeo Valsecchi si svolgeranno Lunedì alle ore 10.45 presso la chiesa di Chiuso, frazione di Lecco.