Lutto a Perledo: addio al campione di pugilato Ermanno Festorazzi

Lutto a Perledo. Nella giornata di lunedì 16 novembre è mancato Ermanno Festorazzi, ex pugile professionista. Aveva 81 anni.

Festorazzi, peso massimo, fu uno degli allievi di Firmino De Marcellis, che dalla fine degli anni Cinquanta a Mandello diede vita a una gloriosa scuola di boxe legata all'allora polisportiva della Moto Guzzi, la Società Pugilistica Mandellese-Moto Guzzi. Ermanno Festorazzi in carriera disputò oltre cento match da dilettante e 32 da professionista, partecipando alle selezioni olimpiche per Roma 1960 e Tokyo 1964.

Dipendente della Moto Guzzi, raggiunta l'età della pensione si era dedicato all'olivocoltura e alla musica nelle bande di Bellano, Mandello e degli Alpini. Nel 2014 ricevette la benemerenza civica dall'Amministrazione comunale di Perledo. Lascia i figli Fabio, Lorenzo e Marco. A causa dell'emergenza sanitaria in corso, la cerimonia in ricordo del campione verrà celebrata in seguito.

