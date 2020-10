Colto da malore in aperta campagna: 50enne in gravi condizioni

Soccorsi in azione, domenica mattina, per un uomo vittima di un malore a Missaglia. Il 50enne si trovava in aperta campagna nel Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, in un luogo panoramico tra Sirtori e Perego ma sotto il comune di Missaglia, quando ha accusato un malore, che l'arrivo dei soccorritori ha successivamente chiarito essere di natura cardiaca.

Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, e due mezzi di appoggio dell'Aat Lecco. Allertati anche i Vigili del fuoco di Lecco vista la zona particolarmente difficile da raggiungere. Il 50enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a Lecco in codice rosso.