Lutto a Lecco: addio a Fiammetta, storica titolare del bar di via Mascari

Lutto a Lecco per la scomparsa di Fiammetta Galigani. La donna se n'è andata nella giornata di venerdì 15 ottobre: il suo bar di via Mascari, 29, era stato una vera e propria icona della città capulogo, punto di riferimento per generazioni di lecchesi, talvolta utilizzato come punto d'appoggio dei giovani quando sceglievano di bigiare la scuola. Non solo: Fiammetta era anche una nota appassionata della Calcio Lecco 1912 e i gruppi di tifosi erano soliti riunirsi all'interno del suo locale, la cui gestione era poi passata al figlio.

La cerimonia funebre si terrà lunedì 18 ottobre alle ore 15.30 presso la centralissima Basilica di San Nicolò.