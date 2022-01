Morta Franca Alessio, l'avvocato che si battè per Eluana Englaro

È scomparsa improvvisamente Franca Alessio. Avvocato 71enne, era nota a livello nazionale per le cause a difesa delle donne, ma non solo: si spese attivamente, come curatore speciale, per la causa di Eluana Englaro per il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione. La sua attività l'ha portato a battagliare legalmente nei tribunali di tutta Italia. Durante la scorsa estate, invece, era stata protagonista ai banchetti della Cellula Coscioni per la raccolta firme in favore del referendum per l'eutanasia legale. Non aveva fatto difetto dal punto di vista dell'impegno politico: nel 1975 entrò in Consiglio comunale tra le fila del Partito Comunista durante la Giunta Tirinzoni; quattro anni dopò fu invece decisiva per l'elezione di Marco Calvetti. La cerimonia funebre si terrà nella giornata di lunedì.

Il ricordo

Il Comitato Eutansia Legale Lecco, la Cellula Coscioni Lecco e l'associazione L'Asino di Buridano hanno diffuso un brevissimo e sentito messaggio: “Siamo costernati e addolorati per la prematura e inaspettata scomparsa dell'avvocatessa Franca Alessio, generosa compagna di battaglie di civiltà in difesa dei diritti di tutti i cittadini e delle nostre libertà Ci uniamo al cordoglio della famiglia”.