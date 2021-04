Lecco, morto imprenditore Renato Bonaiti. Oggi i funerali

Si è spento l'imprenditore Renato Bonati. Attivo per tanti anni nel settore dell'arredamento a capo insieme a Paolo Bonaiti, suo fratello, è stato a capo della storica azienda locale "Mobili Bonaiti" di via Caduti Lecchesi a Fossoli. Nota era anche la sua grande passione per i colori blucelesti, in particolar modo quelli della Calcio Lecco 1912. Nell'ottobre 2019 l'imprenditore era stato premiato con l'Aquila di Diamante assegnata da Confcommercio Lecco ai "Maestri del Commercio" dopo il cinquantesimo anno di attività lavorativa.

I funerali a Castello

Bonaiti, ricoverato dopo aver contratto il Covid-19, lascia la moglie Carla, la figlia Caterina con Claudio, i nipoti Adelaide e Jacopo, il fratello Paolo e Tullia. I funerali si svolgeranno presos la chiesa parrocchiale del quartiere di Castello sopra Lecco alle ore 15.30 di martedì 6 aprile alle ore 15.30; la salma sarà successivamente cremata.