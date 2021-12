Morto a Lecco Angelo Zibetti: era stato Re Resegone nel 2012

Lutto a Lecco per l'improvvisa scomparsa di Angelo Zibetti, in arte Angelotto, portato via da tumore che l'aveva colpito tempo fa. L'uomo, che avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 2 gennaio, se n'è andato nella notte di Natale: era stato il fondatore dello storico Studio Zeta di Caravaggio, ma nel 2012 aveva ricoperto il ruolo di Re Resegone durante il tradizionale Carnevalone di Lecco: tanti anni fa, infatti, si era stabilito in città con la moglie Katia Tentori, sposata a settembre del 2012. I funerali si terranno martedì 28 dicembre, alle ore 14, proprio in quella Caravaggio (Bergamo) che gli aveva dato i natali.

L'avventura con Rtl 102.5

La scorsa estate un libro aveva celebrato i 60 anni di carriera dell'imprenditore nel campo della musica e dello spettacolo. Dalla discoteca "La ruota", sorta in un vecchio mulino, era iniziata l'avventura imprenditoriale di Zibetti, tutta all'insegna di un nome, "Zeta", che resiste tuttora. Dopo l'apertura dello Studio Zeta era infatti arrivata l'emittente radiofonica, Radio Zeta, poi acquisita da Rtl e che continua a trasmettere soprattutto brani della nuova scena musicale italiana.