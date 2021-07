Lutto in Valsassina: scomparso Giandomenico Beri, ex presidente degli ambulanti

L'uomo era stato in carica per tanti anni: è scomparso a 61

Lutto in Valsassina per la prematura scomparsa di Giandomenico Beri, 61enne ex presidente di Fiva, associazione che rappresenta gli ambulanti della provicia di Lecco. L'uomo era titolare della Valshoes di Cortabbio (Primaluna) e frequentatore delle piazze, luoghi dove ogni settimana portava la sua bancarella ed esponeva le calzature: si trattatava di una figura di riferimento per i commercianti del settore e non solo, dato che aveva presieduto, fino all'inizio degli Anni Dieci, la sezione valsassinese di Confcommercio.

Beri era stato anche presidente regionale della Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) ed era arrivato a ricoprire un incarico anche all'interno della Giunta a livello nazionale. All'inizio del millennio era stato anche consigliere provinciale, eletto tra le fila dell'Udc; l'impegno politico l'aveva portato, infine, a entrare nell'amministrazione di Primaluna. Lascia la moglie e un figlio; solo pochi mesi fa è stata pianta la scomparsa del papà Giovanni.