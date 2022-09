Aggredito da uno sciame di insetti, uomo finisce in ospedale

Disavventura nella mattinata di sabato per un 43enne in zona Alpe Rossa, ai piedi del monte Legnone nel territorio comunale di Colico.

L'uomo è stato infatti punto da numerosi imenotteri, con ogni probabilità vespe, e ha manifestato i sintomi di una grave reazione allergica.

Per soccorrerlo, considerata la posizione difficile da raggiungere con i mezzi via terra, sul posto è stato inviato l'elicottero proveniente da Como.

L'uomo è stato così trattato in loco e caricato per il trasporto in ospedale a Gravedona, dove è giunto in tarda mattinata in codice giallo. Resta da chiarire con esattezza quale tipo di imenottero lo abbia punto: vespa, calabrone o tafano.