Ragazze si perdono lungo il sentiero tra i Piani d'Erna e la funivia, salvate nella notte

Intervento dei Vigili del Fuoco per aiutare due escursionsite che si sono perse scendendo a piedi dai Piani d'Erna. L'allarme è scattato all'una della scorsa notte tra lunedì 19 e martedì 20 settembre.

Il Comando di Lecco è intervenuto in particolare con la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere le due ragazze che avevano perso l'orientamento lungo il sentiero che scende dai piani d'Erna al piazzale della funivia. Una volta geolocalizzate, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto e accompagnato a valle le due escursioniste, trovate in buone condizioni.