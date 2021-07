Mucca bloccata in zona impervia: intervengono i Vigili del fuoco

È accaduto a Campo Fiasco, sopra Vendrogno. Per soccorrere il bovino, nella prima mattinata di giovedì, sono entrate in azione le squadre dei Vigili del fuoco con veterinario e Polizia provinciale

È finita in una zona impervia sui monti, impossibilitata a tornare a valle: per questo motivo si sono resi necessari i soccorsi. Non si tratta però di una persona, bensì di una mucca.

È accaduto a Campo Fiasco, sopra Vendrogno, nel territorio comunale di Bellano. Per soccorrere il bovino, nella prima mattinata di giovedì, sono entrate in azione le squadre del Distaccamento di Bellano dei Vigili del fuoco del comando provinciale.

I pompieri hanno localizzato la bestia e hanno organizzato le operazioni di recupero insieme a un veterinario e agli agenti di Polizia provinciale. L'intervento si è concluso dopo circa due ore, intorno alle 14, quando l'animale è stato tratto in salvo.