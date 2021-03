Era ricercato dal Tribunale di Lecco: le Forze dell'Ordine lo rintracciano a Milano

Un 32enne di origini egiziane è stato arrestato venerdì dopo essere stato fermato dagli agenti della Polmetro presso la stazione di Lima (Milano). L'uomo, come ricostruito, è risultato destinatario di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Lecco per reati inerenti la droga.

Irregolare con documenti falsi

L'africano, che aveva precedenti per reati specifici, è risultato essere anche irregolare sul territorio nazionale. Al momento del fermo aveva con sé documenti contraffatti spagnoli.